Учёные описали новый вид карликовых морских коньков

Лос-Анджелес, США, , 11:28 — REGNUM Учёные из США описали новый вид карликовых морских коньков, которым дали название Hippocampus japapigu. Об этом сообщается на портале ZooKeys.

Отмечается, что новый вид обитает на глубине от 5 до 22 метров в Тихом океане около островов центральной и юго-восточной Японии. Впервые эти животные были обнаружены дайверами в 2007 году.

Учёные начали за ними наблюдать в 2013 году и описали вид по трем особям. Название коньков с переводится с латыни как «японская свинья», поскольку дайверам эти животные напомнили крошечных поросят.

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