Роскосмос откажется от экспериментов с сомнительной научной ценностью

Москва, , 10:04 — REGNUM Российские космонавты откажутся от проведения на борту Международной космической станции (МКС) некоторых «так называемых научных исследований», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает 16 августа ТАСС.

По мнению главы госкорпорации, на МКС не следует проводить «так называемые научные исследования», «которые разрабатывались не спеша, по десять лет, а их научный результат порой высосан из пальца». Кроме того, по словам Рогозина, Роскосмос откажется от ведения параллельных проектов, космическая корпорация будет выбирать лучшие технические решения конструкторских бюро и предприятий, и эти решения затем будет тиражировать.

Читайте также: Космонавты покинут МКС на шесть часов для проведения экспериментов

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится с космодрома «Плесецк» в 2019 году, в 2018 году Центр имени Хруничева передаст Минобороны России очередную ракету.

Читайте также: Рогозин анонсировал третий запуск «Ангары» с космодрома «Плесецк»