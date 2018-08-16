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Томские ученые предложили заменить палладий на цинк в органическом синтезе

Наука

Исследования показали, что более доступный цинк ацетат показывает высокую каталитическую активность, а во время реакции не образуется токсичных побочных продуктов

Томск, 16 августа 2018, 09:10 — REGNUM  Заменить дорогостоящий палладий более доступный на цинк в катализаторах, используемых в органическом синтезе, предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Университета Нанта (Франция), сообщает 16 августа служба новостей вуза.

Отмечается, что в настоящее время область палладиевых катализаторов бурно развивается, однако их главным недостатком является высокая цена: стоимость одного грамма качественного ацетата палладия в России составляет порядка 10 тысяч рублей.

«Цена одного грамма цинкового катализатора — цинк ацетата — в России составляет порядка ста рублей», — пояснила замдиректора по развитию Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.

По ее словам, применению соединений на основе цинка ранее мешала их неустойчивость, однако ученым ТПУ удалось получить стабильные и безопасные соли диазония. При этом цинк ацетат показал высокую каталитическую активность, а в результате реакций не образовалось токсичных побочных продуктов.

Исследование томских ученых было проведено в рамках проекта «Зеленая химия», позволяющего сократить или полностью отказаться от использования опасных и токсичных химических веществ в химической промышленности.

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