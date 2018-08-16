Первую пилотируемую ракету Индия запустит в космос в 2022 году

Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM Индия планирует уже к 2022 году осуществить первый запуск в космос пилотируемой ракеты. Как сообщил руководитель Организации космических исследований страны (ISRO) Кайласавадиву Сиван, на околоземную орбиту астронавтов доставит лучшая и самая мощная на сегодняшний день индийская ракета-носитель GSLV-Mk III.

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Предполагается, что астронавты пробудут на расстоянии 300−400 км над планетой не менее одной недели. При этом перед официальным запуском будет произведено два беспилотных пуска.

Напомним, накануне, 15 августа, в ходе своего выступления со стен Красного форта в Дели по случаю Дня независимости Индии премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о том, что к 2022 году Индия в 75-ю годовщину своей независимости отправит в космос свою первую пилотируемую миссию. Космический корабль уже получил имя «Гаганьян» — «небесный корабль». Отмечается, что эскиз космического корабля был готов ещё в 2009 году, но вот уже около десятилетия идут разработки скафандров и другого необходимого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайших 16 месяцев Организация космических исследований Индии (ISRO) планирует осуществить 31 космический запуск — в среднем по два запуска в месяц. Первые девять запусков предполагается произвести с сентября 2018 года по январь 2019 года, осуществить остальные — до конца 2019 года. В общей сложности в планах компании на ближайшие три года запустить на орбиту Земли порядка 50 спутников, в том числе и иностранные.

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