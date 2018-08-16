В Якутии обнаружили самую северную стоянку древнего человека

Якутск, , 08:09 — REGNUM Археологи обнаружили на острове Столбовой в Якутии стоянку древнего человека периода палеолита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела изучения мамонтовой фауны региональной Академии наук Альберта Протопопова.

По его словам, считается, что самая северная стоянка древних людей находится на острове Жохова архипелага Новосибирские острова, однако она относится к периоду мезолита.

«И вот, наш якутский археолог нашел самую северную стоянку древнего человека, по времени она относится к палеолиту», — отметил Протопопов.

Сейчас специалистам предстоит изучить найденные каменные образцы, предполагается также начать вести планомерную работу по стоянке древнего человека и искать материалы.

Напомним, ранее в районе приливной зоны острова Котельный в Якутии местные жители обнаружили останки небольшого взрослого мамонта. У находки — ископаемого животного — осталась полностью сохранной задняя часть туши. В планах учёных — выяснить, является ли такой небольшой размер древних предков современных слонов аномалией или это — обычное природное явление.

Читайте также: Захоронения IV тысячелетия до н.э. найдены в Ростовской области