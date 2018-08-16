Полтриллиона рублей на науку: много или мало?

Москва, , 03:34 — REGNUM «Деньги на Ладу, а хотят Мерседес», — так охарактеризовали уровень финансирования нацпроекта «Наука» в РАН. В профсоюзе Академии наук прошла пресс-конференция руководства профсоюзов «Будут ли достигнуты поставленные в Указе президента России цели в части науки?». Ученые сомневаются в возможности выведения отечественной науки на лидирующие позиции в мире к 2024 году.

Президентом Путиным в Указе от 7 мая 2018 года Правительству РФ предписано к 1 октября разработать нацпроект по науке. «Разработка его идет в закрытом режиме», — сообщили в руководстве профсоюза РАН. Однако объем предполагаемого финансирования известен — 546 млрд рублей на 6 лет. Вряд ли таких средств хватит, считают ученые.

«Полтриллиона рублей на взгляд человека обычного, который не близок к науке, это огромная сумма. Чем недовольны ученые? Много это или мало? Попытаемся разобраться, насколько это гигантская сумма, — заявил заместитель председателя Профсоюза работников РАН, научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко. — На всю гражданскую науку на 2018 год запланировано примерно 370 млрд рублей. Этот уровень финансирования очень низкий по мировым стандартам. Даже по российским стандартам этот уровень финансирования низкий, потому что в докризисном 2014 году финансирование из федерального бюджета было на уровне примерно 440 млрд рублей. А с тех пор была большая инфляция, в некоторые годы 12−13%. В реальном выражении, если пересчитывать его на этот год, финансирование составило бы 600 млрд рублей. То есть в реальном выражении более, чем на 35% финансирование упало».

Напрашивается очевидный вывод: выделяемых денег не хватит даже на то, чтобы возвратить страну на уровень 2014 года! Что уж говорить о том, чтобы, так сказать, «догнать и перегнать». При этом страны, с которыми Россия должна конкурировать, не замерли на уровне 2014 года: в США, Китае, Германии, Южной Корее растет как ВВП — быстрее, чем у нас — так и доля ВВП, расходуемая на науку. Если у нас на разработки тратится 1,1% ВВП, то у них в 3−4 раза больше.

Увеличивается и число исследователей; с 2005 по 2015 годы в два раза в Южной Корее, на 44% в Китае, на 25% в США. У нас не только нет роста, напротив, число ученых сократилось.

«Мы заведомо не в состоянии конкурировать со странами Запада. Единственный фантастический сценарий выполнения поставленной президентом цели, который я вижу, это то, что Россия в несколько раз обойдет западные страны по уровню эффективности вложения средств в разработки, и что российские ученые будут в несколько раз более эффективно будут работать, чем китаец, швед или француз. На мой взгляд, это абсолютная фантастика. Рассчитывать на это просто смешно», — отметил Онищенко.

Ученые полагают, ни о каком рывке при таком уровне финансирования науки не может быть и речи. А Правительство идет по пути имитации выполнения Указа Президента. Это при том, что бюджет в стране профицитный, а цены на нефть даже на уровне $45 за баррель — сейчас $70 — позволяют существенно увеличить расходы на науку.

«Положительным моментом является то, что на выполнение указов президента выделяются дополнительные средства, в том числе во многом на фундаментальную науку. То, что в 2018 году на фундаментальную науку выделили дополнительно 24 млрд, а в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты ученых существенно выросли, в регионах подвыросли, это положительные моменты. Положительным моментом будет и то, что добавят дополнительно 90 млрд рублей в год. Это будет способствовать улучшению ситуации в российской науке. Но все эти действия по масштабу величины не сопоставимы с теми задачами, которые ставит президент перед страной — перевод России на инновационный путь развития», — подытожил глава профсоюза РАН Виктор Калинушкин.

Профсоюз работников РАН направил обращение к Президенту Путину с призывом поручить Правительству РФ провести квалифицированное общественное обсуждение национального проекта по науке и обеспечить адекватный поставленным задачам уровень бюджетного финансирования исследований и разработок на период до 2024 года.

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