Российские космонавты столкнулись с внештатной ситуацией в открытом космосе

Москва, , 22:23 — REGNUM Российские космонавты на Международной космической станции (МКС), вышедшие в открытый космос, отстают на 10 минут от графика работ из-за внештатной ситуации. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя РКК «Энергия» космонавта Александра Полещука.

По его словам, причиной задержки стала поломка корпуса видеокамеры GoPro у одного из космонавтов. «Они не знали, как её привязать, по пластиковому корпусу поломка», — пояснил Полещук.

Сообщается, что в настоящее время космонавты устанавливают на МКС аппаратуру российско-германского эксперимента «Икарус» по отслеживанию миграции чипированных животных и птиц на Земле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности МКС. План работ рассчитан на 6 часов 10 минут.

В числе прочего космонавты должны снять устройства с микроорганизмами, установленные на внешней поверхности российского сегмента МКС в августе 2017 года. Позднее они будут доставлены на Землю для изучения жизнеспособности микроорганизмов в условиях открытого космоса.

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