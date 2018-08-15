Амнистия осужденных за репосты: пересмотр закона маловероятен

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Внесение сущностных поправок в законы, по которым за «лайки» и «репосты» допускается уголовное преследование, маловероятно, и ответом на обращение Mail.ru Group будет в лучшем случае формальное смягчение закона, которое ничего не изменит, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 августа, политолог Александр Конфисахор.

Ранее Mail.ru Group направила обращение в Госдуму, Верховный суд и министерство юстиции с призывом декриминализировать указанные статьи уголовного кодекса, а также амнистировать всех осужденных за такие действия.

Действия Mail.ru Group вполне логичны. Из-за упомянутых законов они теряют клиентов, заработок и несут репутационные потери. Получается, что их обещания обеспечить тайну переписки и обмена мнениями по не зависящим от них причинам не соответствуют действительности.

К тому же разговоры о необходимости декриминализации этих статей уже стали трендом. Само понятие «экстремистской деятельности» чрезвычайно размыто. И под уголовное преследование подпадает, в том числе, и то, что не является никаким экстремизмом.

Но маловероятно, чтобы закон был пересмотрен по сути. Возможны формальные изменения, но они ничего не исправят. Решения отданы на откуп местным правоохранителям, а они не будут ничего менять, если только в законе не будет категорического запрета на уголовное преследование.