Крымский мост защищает от хищников мальков хамсы

Симферополь, , 15:50 — REGNUM Конструкции Крымского моста стали прибежищем для молоди хамсы — промысловой рыбы, мигрирующей в Азово-Черноморском бассейне. Об этом 15 августа сообщает пресс-центр проекта «Крымский мост».

Стаи молоди в настоящее время направляются к местам будущей зимовки — через Керченский пролив в Чёрное море. В конце осени в путь отправятся косяки взрослой хамсы.

«Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, где она в тени прячется от хищников, в первую очередь — чаек и бакланов», — рассказал руководитель управления океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофей Барабашин.

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Мальки, поясняют ученые, прячутся в тени опор и пролетов моста. Таким образом, мост выполняет защитную фунцию в локальных масштабах.

Отмечается, что еще на этапе проектирования моста была проработана экологическая программа, включающая мероприятия по восстановлению окружающей среды, а также регулярные наблюдения за экосистемой.

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