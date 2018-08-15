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Научное судно Украины «Искатель» пока ничего не нашло на Черном море

Наука

Данные о нефти и газе будут обрабатываться достаточно долго

Киев, 15 августа 2018, 14:33 — REGNUM  Работы по поиску нефти и газа на шельфе Черного моря завершило единственное на Украине научно-исследовательское судно «Искатель», сообщает 15 августа УНИАН.

Отмечается, что судно произвело сбор информации, теперь проводится ее анализ. По словам исполняющего обязанности главы государственной службы геологии и недр Украины Олега Кирилюка, анализ полученных данных может занимать длительное время. Он подчеркнул, что подобные исследования финансируются государством слабо — не более 100 млн гривен ежегодно ($3,64 млн), поэтому окончание исследований планируется нескоро.

Напомним, «Искатель» вышел в Черное море из Одессы для поиска нефти и газа 6 июля 2018 года. Ожидается, что на шельфе Черного моря расположены 14 нефтегазовых участков.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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