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Студенты рязанского вуза приняли участие в работе архелогической экспедиции

Наука

Полученные теоретические знания в области археологии молодые исследователи смогли применить на практие

Рязань, 15 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Студенты первого курса факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (РГУ) приняли участие в работе архелогической экспедиции, сообщает 15 августа пресс-служба вуза.

«Переяславль-Рязанская и Старорязанская археологические экспедиции дают молодым исследователям возможность применить полученные теоретические знания на практике, а также неповторимый опыт профессионального общения с учёными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Старорязанская экспедиция провела работы на 40-м раскопе, главной целью которых стал «сбор» исследованных ранее участков в единое целое. Экспедиция же в Рязанском кремле продолжила работу на Введенском раскопе, углубившись в изучение слоёв конца XV — начала XVI вв.

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Археология
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