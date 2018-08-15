Студенты рязанского вуза приняли участие в работе архелогической экспедиции

Рязань, , 13:52 — REGNUM Студенты первого курса факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (РГУ) приняли участие в работе архелогической экспедиции, сообщает 15 августа пресс-служба вуза.

«Переяславль-Рязанская и Старорязанская археологические экспедиции дают молодым исследователям возможность применить полученные теоретические знания на практике, а также неповторимый опыт профессионального общения с учёными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Старорязанская экспедиция провела работы на 40-м раскопе, главной целью которых стал «сбор» исследованных ранее участков в единое целое. Экспедиция же в Рязанском кремле продолжила работу на Введенском раскопе, углубившись в изучение слоёв конца XV — начала XVI вв.

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