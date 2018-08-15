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Учёные создали робота для терапии детей с аутизмом

Наука

Робот служит посредником в обучении и играх детей с психотерапевтом

Люксембург, 15 августа 2018, 11:30 — REGNUM  Разработчики из Люксембургского университета создали робота, который предназначен для терапии детей с аутизмом. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Робот служит посредником в обучении и играх детей с психотерапевтом, ослабляя возможные негативные последствия социального взаимодействия. Разработчики считают, что использование робота в общении со специалистами может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта.

Отмечается, что с помощью робота можно эффективно обучить ребенка распознавать эмоции, а также общаться и выполнять несложные задания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии создали робота, который выглядит как десятилетний мальчик и способен копировать мимику человека

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Робототехника
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