Учёные создали робота для терапии детей с аутизмом

Люксембург, , 11:30 — REGNUM Разработчики из Люксембургского университета создали робота, который предназначен для терапии детей с аутизмом. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Робот служит посредником в обучении и играх детей с психотерапевтом, ослабляя возможные негативные последствия социального взаимодействия. Разработчики считают, что использование робота в общении со специалистами может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта.

Отмечается, что с помощью робота можно эффективно обучить ребенка распознавать эмоции, а также общаться и выполнять несложные задания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии создали робота, который выглядит как десятилетний мальчик и способен копировать мимику человека

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