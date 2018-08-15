В центре Пекина обнаружена керамика, покрытая кристаллической глазурью

Пекин, , 06:14 — REGNUM Огромное количество кристаллов высокой чистоты было обнаружено в керамике, покрытой фиолетово-золотой глазурью, которая была раскопана в Запретном городе в самом центре Пекина, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Кристаллы были рассеяны по всей поверхности глазури на глубину примерно нескольких десятков микрометров. Их размеры составляют от одного то трех микрометров в длину и менее чем один микрометр в ширину при толщине около 150 нанометров, заявил представитель музея Запретного города Лэй Юн.

Эксперты предполагают, что керамика относится к XVIII веку. Исследования находки проводятся совместно администрацией Запретного города и Шанхайским центром синхротронного излучения.

Напомним, что ранее подобного рода кристаллы были найдены в фарфоровой глазури времен династии Сун (960—1276), однако они не были столь равномерно рассеяны по глазури и отличались по размеру от тех, что были найдены недавно в Запретном городе. Производство таких кристаллов представляется технологически трудным до сих пор.

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