В Херсонесе обнаружили древнее орудие бюрократии

Херсонес, Крым, , 18:19 — REGNUM Археологи нашли на территории крымского музея-заповедника «Херсонес Таврический» уникальную печать греческого чиновника, изготовленную предположительно в IV веке до нашей эры. Об этом журналистам 14 августа рассказала руководитель экспедиции Надежда Новосёлова.

«Нам удалось открыть печать человека, который отвечал за городскую жизнь древнего Херсонеса. Она выполнена из камня халцедон в виде штемпеля, на котором начерчены имя госчиновника и его символы. Ориентировочно она была изготовлена в IV веке до нашей эры», — отметила специалист.

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