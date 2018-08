Учёные: Люди разводили попугаев ара в Америке ещё до прихода европейцев

Гаррисберг, США, , 13:54 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что люди разводили попугаев ара на американском континенте ещё до прихода европейцев. Об этом сообщается в журнале в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили образцы митохондриальной ДНК из 17 древних скелетов ара, найденных на территории Мексики. Возраст скелетов оказался от 900 до 1200 года нашей эры.

В результате были получены полные митохондриальные последовательности для попугаев из пяти разных мест. При этом их генетическое разнообразие оказалось низким.

По мнению учёных, попугаи были потомками небольшого числа птиц, которых местные жители разводили в неволе на протяжении столетий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные доказали, что у попугаев какаду есть пространственное мышление и интуитивное представление о подобии и симметрии.

