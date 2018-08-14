Ученые Хакасии разработают программу для мониторинга женского здоровья

Абакан, , 11:17 — REGNUM Компьютерную программу, способную оценить риски возникновения заболеваний женской репродуктивной системы и спрогнозировать их развитие, представят учёные Хакасского государственного университета (ХГУ), сообщает 14 августа пресс-служба вуза.

«Благодаря изучению здоровья женского населения, начиная с детского возраста, мы сможем не только спрогнозировать результаты, связанные с воспроизводством населения, но и заблаговременно принять меры для улучшения здоровья», — сообщила автор программы — практикующий врач-гинеколог, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ХГУ Валентина Гладкая.

По ее словам, результатом работы ученых станет готовая программа, которая после ввода параметров конкретного пациента сможет показать, к какой группе риска он относится, выявить отклонения, связанные с женским здоровьем. Предполагается, что программа ускорит процесс диагностики, а врачам не придется проводить специальные расчёты вручную.

Отмечается, что работа будет проведена на средства гранта, полученного по итогам конкурса инновационных проектов вуза. В настоящее время обследования для составления прогноза уже начались в медицинских организациях республики.

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