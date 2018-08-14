Российские учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру

Москва, , 11:07 — REGNUM Учёные из Московского государственного университета обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, относящуюся к классу ультракомпактных карликов. Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Чёрная дыра находится в галактике Fornax UCD3. По массе она соответствует сверхмассивной чёрной дыре в центре Млечного Пути.

Масса обнаруженного объекта составляет приблизительно 4% массы всей звёздной системы, в которой находится.

В ходе исследования были использованы данные инфракрасного спектрографа SINFONI, который установлен на одном из телескопов VLT в Чили.

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