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Российские учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру

Наука

Объект относится к классу ультракомпактных карликов

Российские учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру
Иллюстрация: Nasa.gov
Чёрная дыра

Москва, 14 августа 2018, 11:07 — REGNUM  Учёные из Московского государственного университета обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, относящуюся к классу ультракомпактных карликов. Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Чёрная дыра находится в галактике Fornax UCD3. По массе она соответствует сверхмассивной чёрной дыре в центре Млечного Пути.

Масса обнаруженного объекта составляет приблизительно 4% массы всей звёздной системы, в которой находится.

В ходе исследования были использованы данные инфракрасного спектрографа SINFONI, который установлен на одном из телескопов VLT в Чили.

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