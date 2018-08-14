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Учёные: птерозавры адаптировались для выживания в пустыне

Наука

Благодаря этому они не вымерли в Триасовом и Юрском периодах

Учёные: птерозавры адаптировались для выживания в пустыне
Цитата из х/ф «Парк юрского периода». Реж. Стивен Спилберг. 1993. США
Стая птерозавров

Юта, США, 14 августа 2018, 09:57 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что птерозавры пережили массовое вымирание в Триасовом и Юрском периодах благодаря способности адаптироваться к разному климату. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Исследователи нашли окаменелости неизвестного рода и вида птерозавров в американском штате Юта, на территории, где миллионы лет назад была пустыня.

Согласно выводам учёных, птерозавры обитали не только вблизи побережий, как считалось ранее, но и в пустынях. Благодаря этому они смогли дожить до конца Мелового периода.

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