Учёные: птерозавры адаптировались для выживания в пустыне

Юта, США, , 09:57 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что птерозавры пережили массовое вымирание в Триасовом и Юрском периодах благодаря способности адаптироваться к разному климату. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Исследователи нашли окаменелости неизвестного рода и вида птерозавров в американском штате Юта, на территории, где миллионы лет назад была пустыня.

Согласно выводам учёных, птерозавры обитали не только вблизи побережий, как считалось ранее, но и в пустынях. Благодаря этому они смогли дожить до конца Мелового периода.

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