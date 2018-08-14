На Алтае обнаружили один из древнейших центров железоплавильной металлургии

Горно-Алтайск, , 08:05 — REGNUM Горный Алтай не перестаёт удивлять археологов уникальными находками. Благодаря возобновлению исследований в окрестностях села Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай учёные получили некоторые основания полагать, что в этой местности располагался один из древнейших в Северной Азии центров железоплавильной металлургии. Информация об этом размещена на сайте Сибирского отделения РАН.

Произведя раскопки высокой речной террасы, где в течение нескольких тысяч лет подряд люди плавили железную руду (которую добывали тут же — на склонах ближайшей горы), среди множества печей археологи обнаружили ранее им не встречавшуюся, причём довольно архаичную конструкцию, которая, возможно, древнее аналогичных монгольских и хакасских печей.

Напомним, первые полевые работы на этом памятнике проводились ещё в 1970-е годы профессором кафедры археологии КемГУ Николаем Зиняковым, который изучал древнее железоплавильное производство. И вот спустя десятилетия международная российско-японская уже на новом, современном уровне, продолжила начатое.

Древние традиции железоплавильного дела изучают сотрудники Института археологии этнографии СО РАН совместно с Алтайским госуниверситетом и японским Центром исследования культур железного века древней восточной Азии (университет Эхиме).