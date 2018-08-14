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Китайские ученые повысили надежность спутникового мониторинга осадков

Наука

Спутниковые данные показали высокую надежность, как в территориальном, так и во временном разрезе

Китайские ученые повысили надежность спутникового мониторинга осадков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Спутник

Пекин, 14 августа 2018, 07:25 — REGNUM  Исследователи подтвердили, что спутниковые данные могут оказать существенную помощь в мониторинге осадков в бассейне реки Меконг, сообщили в Китайской академии наук, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Исследователи повысили надежность существующих методов оценки количества осадков как при помощи спутниковых снимков высокого разрешения, так и при помощи повторного анализа уже имеющихся данных при помощи наземных обсерваторий.

Спутниковые данные показали высокую надежность, как в территориальном, так и во временном разрезе. Результаты показали, что большинство данных отражали климатические характеристики бассейна реки Меконг и не противоречили данным, собранным за 10 лет исследований с 1998 года.

Отметим, что точность данных об осадках является фундаментальным требованием для гидрометеорологии. Отслеживание изменений на реке Меконг, в частности, позволяет делать прогнозы для рыбодобывающей отрасли. В настоящее время в районе наблюдается нехватка мощностей мониторинга.

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Изучение климата
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