Видео: в Японии создали робота с лицом 10-летнего ребёнка

Токио, 13 августа 2018, 15:02 — REGNUM В Японии разработчик Хироси Исигуро создал робота, который выглядит как десятилетний мальчик и способен копировать мимику человека. Об этом сообщает TechCrunch.
Человекоподобный робот с лицом десятилетнего мальчика оснащен парой рук и колесной платформой. Асимметричные колеса создают впечатление, что робот при ходьбе немного покачивается, имитируя движения человеческого тела.
В мимике робота заложено проявление эмоций, а также «непроизвольные» движения — моргание глаз и движение головой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские учёные протестировали робота с алгоритмами познания окружающего мира.
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