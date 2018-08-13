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Во Франции скончался известный ученый-экономист Самир Амин

Наука

Теоретик неомарксизма умер на 87-м году жизни

Париж, 13 августа 2018, 14:54 — REGNUM  12 августа в Париже на 87-м году жизни скончался известный египетский экономист Самир Амин, передает BBC News.

Амин был представителем левого крыла в науке и посвятил свою жизнь изучению явления глобализации. Он стал одним из основоположников мир-системного подхода и неомарксизма, критиковал деятельность международных финансовых организаций.

Самир Амин (1931−2018) — автор более 30 научных книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из самых известных в России — «Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира».

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