Во Франции скончался известный ученый-экономист Самир Амин

Париж, , 14:54 — REGNUM 12 августа в Париже на 87-м году жизни скончался известный египетский экономист Самир Амин, передает BBC News.

Амин был представителем левого крыла в науке и посвятил свою жизнь изучению явления глобализации. Он стал одним из основоположников мир-системного подхода и неомарксизма, критиковал деятельность международных финансовых организаций.

Самир Амин (1931−2018) — автор более 30 научных книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из самых известных в России — «Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира».