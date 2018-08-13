Специалисты РГМУ подключились к изучению болезни Вильсона-Коновалова

Рязань, , 13:50 — REGNUM Разработки Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (РязГМУ) помогут лечению и диагностике болезни Вильсона-Коновалова — наследственного нарушения обмена меди, провоцирующего поражения центральной нервной системы, органов и систем организма, сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

С этой целью специалисты медуниверситета совместно с коллегами из московского Института стволовых клеток человека и лаборатории «Генетико», а также пациентской организации подключились к изучению редкой болезни.

«Одним из первых таких опытов является совместная систематизация и изучение клинико-генетических и клинико-морфологических корреляций при болезни Вильсона-Коновалова. Мы рассчитываем, что через несколько лет активной работы наши научные знания, а значит и наши учебники и лекции обогатятся важной информацией, что, безусловно, послужит на пользу пациентам», — сообщил заведующий кафедрой гистологии, патологической анатомии и генетики РязГМУ, старший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории Роман Деев.

На первом этапе при помощи онлайн-анкетирования будет создан реестр пациентов с указанным диагнозом. В дальнейшем реестр будет призван не только информировать пациентов о программах лечения и возможности включения в них, но и привлекать фармацевтические компании, которые производят нужные лекарства. Также программа будет рассчитана на консультативную помощь больным и постановку точного диагноза.

Предполагается, что разработанная программа позволит повысить качество жизни пациентов, сделать доступной консультацию, скорректировать терапию и даже создать спецшколу для врачей и людей с этой болезнью.