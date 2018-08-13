Учёные создали искусственную древесину с повышенной огнестойкостью

Пекин, , 13:37 — REGNUM Учёные из Китая создали искусственную древесину, которая обладает повышенной огнестойкостью и лучше выдерживает воздействие воды и кислоты. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Искусственная древесина изготавливается из полимерных материалов. По своему химическому составу и микроструктуре она напоминает настоящую.

Учёные провели ряд тестов, которые показали, что полученный материал более огнестоек по сравнению с настоящей древесиной. Кроме того, он способен сохранять свои свойства при месячной выдержке в воде или серной кислоте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили причину появления системы микроканалов в гранатах.

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