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Учёные создали искусственную древесину с повышенной огнестойкостью

Наука

По своему химическому составу и микроструктуре она напоминает настоящую

Пекин, 13 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Учёные из Китая создали искусственную древесину, которая обладает повышенной огнестойкостью и лучше выдерживает воздействие воды и кислоты. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Искусственная древесина изготавливается из полимерных материалов. По своему химическому составу и микроструктуре она напоминает настоящую.

Учёные провели ряд тестов, которые показали, что полученный материал более огнестоек по сравнению с настоящей древесиной. Кроме того, он способен сохранять свои свойства при месячной выдержке в воде или серной кислоте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили причину появления системы микроканалов в гранатах.

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Научные исследования
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