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В Якутии найдены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью

Наука

Останки найдены в Верхоянском районе вниз по реке Яна

В Якутии найдены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью
Николай Дятлов © ИА Красная Весна
Скелет мамонта

Якутск, 13 августа 2018, 13:15 — REGNUM  В Якутии найдены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Об этом 13 августа сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

«12 августа в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника СВФУ Алексея Петрова.

Останки мамонта найдены в ходе совместной экспедиции учёных из СВФУ и японского Университета Киндай.

Отмечается, что ранее эта же экспедиция обнаружила сохранившуюся тушу трехмесячного жеребенка ископаемой лошади на Батагайском термокарстовом котловане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии местные жители обнаружили тушу необычно маленького мамонта.

Читайте ранее в этом сюжете: Туша необычно маленького мамонта обнаружена в Якутии

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