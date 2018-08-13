Якутск, , 13:15 — REGNUM В Якутии найдены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Об этом 13 августа сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

«12 августа в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника СВФУ Алексея Петрова.

Останки мамонта найдены в ходе совместной экспедиции учёных из СВФУ и японского Университета Киндай.

Отмечается, что ранее эта же экспедиция обнаружила сохранившуюся тушу трехмесячного жеребенка ископаемой лошади на Батагайском термокарстовом котловане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии местные жители обнаружили тушу необычно маленького мамонта.

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