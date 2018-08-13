Найден способ сохранить воду в жидком виде при отрицательной температуре

Бостон, США, , 12:53 — REGNUM Учёные из США разработали способ хранения жидкостей при отрицательной температуре в жидком состоянии. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Способ основан на том, что поверхность жидкости отделяется от воздуха специальным веществом, состав которого не смешивается с водой.

При испытаниях во время нанесения на верхний слой воды плёнки из масла жидкость не замерзала при температуре в минус 13 градусов по Цельсию.

Если использовать более сложные масла, то воду можно сохранять жидкой около 100 дней при температуре минус 20 градусов.

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