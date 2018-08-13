Биологи из России и Швеции нашли новые мишени в лечении рака

Москва, , 12:01 — REGNUM Химиотерапию можно сделать более эффективной, мешая раковым клеткам очищать себя от поврежденных митохондрий. К такому выводу пришли молекулярные биологи из Московского государственного университета и Швеции.

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Исследователи установили, что такие процессы как канцерогенез, митофагия и апоптоз зачастую используют общие метаболические пути. Открытие точек их пересечения, по словам профессора биологического факультета МГУ Бориса Житовского, является крайне важным для поиска мишеней, воздействие на которые способно стимулировать гибель раковых клеток.

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Учёные проверили, действительно ли раковые клетки могут эффективнее справляться с «переработкой» повреждённых митохондрий, чем здоровые клетки, и выяснили, что такая способность сделала раковые клетки практически неуязвимыми к действию одного из лекарств, широко применяемых в рамках химиотерапии, пишут РИА Новости. А вот нейтрализация отвечающего за удаление поврежденных митохондрий белка Drp1, напротив, привела к тому, что раковые клетки начали умирать примерно в 1,5 раза чаще, чем при простом применении химиотерапии. Выводы учёных представлены в журнале Biological Chemistry.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2016 году группа учёных под руководством профессора МФТИ Александра Киселева смогли разрушить раковые клетки, устойчивые к химиотерапии. Исследователи синтезировали противоопухолевое соединение, принадлежащее к классу аминотиазолов. Всего было синтезировано 37 соединений, причём самая эффективная молекула оказалась действенна даже в случае устойчивого к химическим препаратам вида рака — карциномы яичника человека.

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