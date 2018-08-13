Резидентура КГМУ может получить аккредитацию Королевского колледжа Канады

Казань, , 11:49 — REGNUM Разработанная в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) программа резидентуры «внутренние болезни» может получить аккредитацию Королевского колледжа врачей и хирургов Канады, сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

В настоящее время указанной программе присвоен статус «В процессе аккредитации».

«В течение года с момента данного решения состоится сайт-визит Королевского колледжа в Казанский ГМУ, по результатам которого будет сделано заключение о возможности присвоения программе резидентуры «внутренние болезни» статуса полной международной аккредитации», — говорится в сообщении.

В вузе напомнили, что пилотный проект резидентуры по стандартам Королевского колледжа врачей и хирургов Канады реализуется в Казани с осени 2015 года. В апреле 2017 года университет стал единственным в России, СНГ и Восточной Европе, получившим институциональную аккредитацию Королевского колледжа врачей и хирургов Канады.

Добавим, Королевский колледж является некоммерческой организацией, представляющей интересы врачебного сообщества Канады. Он устанавливает образовательные стандарты и процедуры для допуска врачей к профессиональной деятельности.