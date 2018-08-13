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Туша необычно маленького мамонта обнаружена в Якутии

Наука

В планах учёных — выяснить, является ли такой небольшой размер древних предков современных слонов аномалией

Якутск, 13 августа 2018, 11:47 — REGNUM  В районе приливной зоны острова Котельный в Якутии местные жители обнаружили тушу небольшого взрослого мамонта. Об этом со ссылкой на руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберта Протопопова сообщает агентство ЯСИА.

По словам учёного, у находки — ископаемого животного — осталась полностью сохранной задняя часть туши.

«Туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера. Такие нам пока не попадались», — уточнил Протопопов.

Он подчеркнул, что в планах учёных — выяснить, является ли такой небольшой размер древних предков современных слонов аномалией или это — обычное природное явление. К раскопкам специалисты планируют приступить весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму учёные при исследовании карстовой пещеры обнаружили кости взрослого мамонта и мамонтёнка, винторогого барана и гигантского оленя, а также останки других доисторических животных, возраст которых оценивается в 75−100 тыс. лет.

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Археология
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