В Москве запустят серию бизнес-фестивалей для молодых специалистов

Москва, , 17:26 — REGNUM Молодежные общественные объединения поддержали инициативу общероссийского движения «Объединение наставников» провести в регионах России встречи молодых специалистов с представителями бизнес-структур, научными сотрудниками и деятелями культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор экспертного центра РАНХиГС, председатель общественной организации «Объединение наставников» Николай Калмыков. Он подчеркнул, что особый отклик инициатива получила среди столичной молодёжи.

«В рамках фестиваля планируются мероприятия по всей стране и, конечно в Москве, где очень активная реакция общественности. Уже отдельные районы и округа запросили свои мероприятия, таким образом, мы, наверное, будем ходить друг к другу в гости в разные районы и округа Москвы», — подчеркнул Калмыков.

Первые встречи пройдут в августе-сентябре 2018 года. Познакомиться с представителями бизнеса, науки, культуры и власти студенты и начинающие специалисты смогут на специально организованных семинарах, лекциях, мастер-классах. Наиболее активные участники войдут в «аналитический кадровый резерв», который формирует «Объединение наставников» и ассоциация «Аналитика».

Калмыков также заявил, что в рамках нетворкинг-встречи будет проведён чемпионат по аналитической игре «Проектогенерация». В рамках проекта молодые специалисты смогут предложить наиболее эффективные способы решения задач из майских указов президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Росмолодёжь взяла курс на формирование единого образовательного пространства для улучшения механизма социализации молодежи и вовлечения её в процесс принятия общественных решений.

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