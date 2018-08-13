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В Хабаровске прошла лекция о новой промышленной революции

Наука

Известный ученый-методолог Петр Щедровицкий представил собственное видение проблем промышленно-технологического развития

Хабаровск, 13 августа 2018, 09:48 — REGNUM  Известный российский ученый-методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий посетил Хабаровск и выступил с лекцией на тему «Новая промышленная революция» в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие преподаватели, сотрудники университета и заинтересованные лица. Отмечается, что лекция была посвящена актуальным проблемам промышленно-технологического развития.

Во время выступления Щедровицкий коснулся истории промышленного развития, разделения труда, а также технологий, который могут стать ядром новой промышленной революции. В качестве таковых были названы цифровизация, проектирование материалов с управляемыми свойствами и создание умных систем управления.

Петр Георгиевич Щедровицкий — авторитетный консультант по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров, президент фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-запад».

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