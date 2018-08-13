Дата-центр для оценки интеллекта детей появится в России

Москва, , 09:14 — REGNUM Дата-центр для сбора сведений о психологическом и интеллектуальном развитии современных детей создают в Российской Федерации. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российскую академию образования.

Цель исследований, которые будут проводится несколько лет, оценка изменений, происходящих во время развития человека.

Отмечается, что для сбора данных разрабатывается комплекс тестов (от опросных листов до специальных задач), которые будут накапливаться в дата-центре.

Накопленная в дата-центре информация будет доступна для психологов, работающих в учебных заведениях.

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