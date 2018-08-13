На востоке Китая найдено множество древних печей для обжига керамики

Цзинань, Китай, , 06:05 — REGNUM Археологи обнаружили огромное количество древних печей для обжига керамики, относящихся к временам династии Суй (581−618) в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Находка была сделана в уезде Нинъян. Около 10 тыс. элементов оборудования для печей и прядка 1 тыс. изделий из керамики также были извлечены из земли. Исследователь исследовательского института археологии провинции Син Ци отмечает, что были найдены керамические чашки, горшки, тарелки, кастрюли и прочая кухонная утварь и предметы ежедневного использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая была найдена деревня времен династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.), что для здешних мест является редкостью.

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