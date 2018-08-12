Воскресенье, 12 Августа 2018 года
13:12:58 МСК

Космический аппарат для исследования Солнца запущен NASA

Наука

Дата запуска ранее сдвигалась из-за дополнительных тестов

Вашингтон, 12 августа 2018, 12:31 — REGNUM  Об успешном запуске космической автоматической станции Parker Solar Probe для исследования Солнца сообщило NASA. Информация об этом опубликована 12 августа в Twitter агенства.

NASA выложило в Twitter видео запуска космического зонда с космодрома на мысе Канаверал.

Запланировано, что зонд будет сближаться с Солнцем в течении семи лет и должен будет подлететь к нему на рекордно близкое расстояние — 6 миллионов километров. До сих пор ни один исследовательский аппарат не оказывался так близко к звезде.

Сообщается, что Parker Solar Probe предоставит новые сведения о процессах в атмосфере Солнца. Эти сведения будут иметь большое значение для жизни на Земле, отмечают американские учёные.

В настоящий момент NASA подтвердило, что Parker Solar Probe продолжает полёт и успешно развернул солнечные батареи.

Ранее сообщалось, что NASA несколько раз откладывала запуск аппарата из-за дополнительных тестов, а в субботу, 11 августа, запуск был отложен из-за нарушения показателей при попытке запуска ракеты-носителя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические программы иностранных государств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить