Космический аппарат для исследования Солнца запущен NASA

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Об успешном запуске космической автоматической станции Parker Solar Probe для исследования Солнца сообщило NASA. Информация об этом опубликована 12 августа в Twitter агенства.

NASA выложило в Twitter видео запуска космического зонда с космодрома на мысе Канаверал.

Запланировано, что зонд будет сближаться с Солнцем в течении семи лет и должен будет подлететь к нему на рекордно близкое расстояние — 6 миллионов километров. До сих пор ни один исследовательский аппарат не оказывался так близко к звезде.

Сообщается, что Parker Solar Probe предоставит новые сведения о процессах в атмосфере Солнца. Эти сведения будут иметь большое значение для жизни на Земле, отмечают американские учёные.

В настоящий момент NASA подтвердило, что Parker Solar Probe продолжает полёт и успешно развернул солнечные батареи.

Ранее сообщалось, что NASA несколько раз откладывала запуск аппарата из-за дополнительных тестов, а в субботу, 11 августа, запуск был отложен из-за нарушения показателей при попытке запуска ракеты-носителя.