Появилась компьютерная игра, которая учит подростков сопереживанию

Висконсин, США, , 20:27 — REGNUM Компьютерную игру, помогающую подросткам развить навыки эмпатии, разработали американские учёные из Висконсинского университета в Мэдисоне, сообщил 10 августа портал N+1.

Психолог Тамми Крал и её коллеги решили проверить, можно ли развить у подростков чувство сопереживания. С этой целью ими была создана компьютерная игра, где ключевыми персонажами стали инопланетяне, не умеющие разговаривать. Игрокам приходится объяснятся с персонажем при помощи эмоций. Нужно определять, какие эмоции испытывает инопланетянин, правильно отреагировать на них и помочь пришельцу справиться с заданием.

В эксперименте были задействованы подростки от 11 до 14 лет. 34 подростка играли в игру, разработанную психологами, а 40 подростков из контрольной группы играли в игру, не требующую эмпатических навыков.

Эксперимент продолжался две недели. До начала эксперимента, а также после его завершения, подростки проходили опрос, определяющий у них уровень эмпатии, а также исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) следили за активностью участков мозга, связанных с обработкой эмоций.

Выяснилось, что у испытуемых, игравших в игру, развивающую навыки эмпатии, наблюдались значимые изменения в активности областей мозга, связанных с обработкой эмоций. В контрольной группе испытуемых таких изменений не наблюдалось.

Отмечается, что положительный эффект от компьютерной игры был замечен не у всех. Учёные полагают, что это может зависеть от личностных характеристик конкретного человека. В дальнейшем исследователи надеются определить, какие именно психотипы лучше воспринимают этот метод и почему.

Стоит отметить, что в подростковом возрасте многие люди чаще подвержены депрессиям, нередко сталкиваются с травлей сверстниками. Исследования американских учёных призваны улучшить психологическое состояние подростков, развивая у них чувство сопереживания. Исследования показывают, что люди с развитыми эмпатическими навыками реже рискуют стать объектом для травли и издевательств, подобные навыки помогают подросткам сгладить острые углы во взаимодействии друг с другом.