В Якутии нашли останки уникального мамонта

Якутск, , 15:31 — REGNUM На острове Котельный в Якутии найдены останки взрослого мамонта небольшого размера, сообщает 10 августа агенство ЯСИА со ссылкой на руководителя отдела мамонтовой фауны республиканской Академии наук Альберт Протопопов.

По его словам, сигнал о находке поступил от местных жителей, прибывшие на место специалисты подтвердили информацию. По предварительным оценкам, у животного полностью сохранилась задняя часть.

«Туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера, — уточнил Протопопов. - Такие нам пока не попадались».

Отмечается, что к раскопкам ученые планируют приступить весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму специалисты при исследовании карстовой пещеры обнаружили большое количество останков древних животных, возраст которых оценивается в 75−100 тыс. лет.

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