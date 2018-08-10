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В Якутии нашли останки уникального мамонта

Наука

По предварительным оценкам, у животного полностью сохранилась задняя часть

В Якутии нашли останки уникального мамонта
Николай Дятлов © ИА Красная Весна
Скелет мамонта

Якутск, 10 августа 2018, 15:31 — REGNUM  На острове Котельный в Якутии найдены останки взрослого мамонта небольшого размера, сообщает 10 августа агенство ЯСИА со ссылкой на руководителя отдела мамонтовой фауны республиканской Академии наук Альберт Протопопов.

По его словам, сигнал о находке поступил от местных жителей, прибывшие на место специалисты подтвердили информацию. По предварительным оценкам, у животного полностью сохранилась задняя часть.

«Туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера, — уточнил Протопопов. - Такие нам пока не попадались».

Отмечается, что к раскопкам ученые планируют приступить весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму специалисты при исследовании карстовой пещеры обнаружили большое количество останков древних животных, возраст которых оценивается в 75−100 тыс. лет.

Читайте подробнее: Учёные обнаружили в Крыму останки мамонтов и других древних животных

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Археология
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