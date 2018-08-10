Новый «Звездный городок» может быть создан в Москве — Рогозин

Москва, , 15:18 — REGNUM В Москве на территории Космического центра имени Хруничева может быть создан новый «Звездный городок». Об этом 10 августа сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, президент России Владимир Путин не поддержал инициативу о продаже московской территории центра им. Хруничева для погашения долгов научно-производственной организации. В сентябре Роскосмос совместно с мэрией Москвы будут решать вопрос о мерах, необходимых для сохранения территории центра, сообщил глава космического ведомства.

«Мы хотим здесь сделать новый «Звездный городок», перенести сюда инженерные коллективы наших производств в Москве», — подчеркнул Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева получил чистый убыток в размере 23 млрд рублей за 2017 год. Также в отчете зафиксировано дальнейшее сокращение численности персонала предприятия.

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