Учёные: Умеренное употребление соли не сказывается негативно на здоровье

Оттава, , 15:05 — REGNUM Учёные из Канады пришли к выводу, что умеренное употребление соли не оказывает негативного влияния на здоровье. Об этом сообщается в журнале Lancet.

Как отмечают исследователи из Института исследований здоровья населения в Канаде, проблемы возникают у тех людей, которые употребляют более 12,5 граммов соли в день, что соответствует 2,5 чайным ложкам.

Исследователи провели анализ части данных большого исследования, в рамках которого были проведены наблюдения за пищевыми привычками людей и состоянием их здоровья. Всего исследование охватило более 95 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из США пришли к выводу, что злоупотребление солью может привести к развитию слабоумия и инфарктам.

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