Ученые, возможно, раскрыли тайну облаков Юпитера

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Австралийским и американским ученым удалось установить принципы действия полос облаков Юпитера, благодаря которым планета имеет столь характерный вид, сообщает 10 августа британский телеканал Sky News.

Разгадку удалось найти благодаря исследованию воздействия магнитного поля на атмосферные потоки.

«Мы знаем очень многое о реактивных потоках в земной атмосфере и их ключевой роли, которую они играют в образовании погодных условий и климата, однако нам предстоит еще очень многое узнать об атмосфере Юпитера», — отметил научный сотрудник Государственного университета Австралии (ANU) доктор Навид Константину.

«Ученые на протяжении долгого времени спорили относительно того, насколько глубоко уходят эти реактивные струи под поверхность Юпитера и других газовых гигантов», — добавил он.

На основе недавно полученных с помощью космического корабля Juno, сделавшего большое число оборотов вокруг планеты, был сделан вывод, что реактивные бури достигают глубины в 3 тыс. км под поверхность планеты.

Еще один член исследовательской группы доктор Джеффри Паркер из Ливерморской национальной лаборатории заявил, что их теория показывает, каким образом реактивные струи подавляются магнитным полем планеты.

«Газ внутри Юпитера намагничивается, поэтому мы думаем, что наша новая теория объясняет, почему реактивные струи уходят настолько глубоко под поверхность газового гиганта, но не глубже», — отметил он, указав на то, что исследователи сравнили свои наблюдения с тем, как ведет себя земная атмосфера.

«Реактивные струи имеют громадное воздействие на погоду и климат, действуя как барьер и мешая воздуху с одной сторону обмениваться свойствами, такими как тепло, влажность и содержания углекислого газа», — подчеркнул он.

Поскольку под атмосферой Юпитера нет ни континентов, ни гор, которые бы могли преграждать путь реактивных потоков, изучать их на примере газового гиганта проще. Благодаря результатам этих наблюдений можно не только понять, что происходит внутри планеты, но и использовать Юпитер в качестве лаборатории для изучения принципов действия атмосферных потоков.