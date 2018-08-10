Учёные установили причину появления системы микроканалов в гранатах

Бангкок, , 11:21 — REGNUM Учёные из Таиланда пришли к выводу, что жизнедеятельность микроорганизмов может быть причиной того, что в минералах из группы гранатов появляется множество неупорядоченных микроканалов. Об этом сообщается в журнале PLOS One.

Учёные провели химический анализ этих микротуннелей. В результате им удалось обнаружить следы жирных кислот, служащих подтверждением их биологического происхождения.

Согласно предположению исследователей, эти каналы стали результатом деятельности эндолитов, которые используют гранат как источник двухвалентного железа. Такие микроорганизмы живут внутри минералов, раковин моллюсков, в кораллах и древесине и получают из них нужные вещества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили, почему грибки устойчивы к антибиотикам.

Читайте также: Дрожжи раскрыли секрет устойчивости грибков к антибиотикам