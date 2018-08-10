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Девять проектов Чувашского госуниверситета получили грантовую поддержку

Наука

Авторы намерены провести исследования в области физики, химии, а также в истории и экономики Чувашии

Чебоксары, 10 августа 2018, 11:11 — REGNUM  Грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований получили девять научных проектов Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, сообщает пресс-служба вуза.

Гранты будут направлены на исследования как в гуманитарных проектах, так и технических:

  1. «Исследование физико-химических основ электротермической газификации твердых топлив», автор — заведующий кафедрой теплоэнергетических установок Владимир Афанасьев.
  2. «Регулируемый магнитный редуктор», автор — д.т.н., профессор кафедры автоматики и управления в технических система Александр Афанасьев.
  3. «Роль механочувствительных белков в трансдукции сигнала тиреоидных гормонов в процессе физиологических возрастных изменений кожи человека», автор — к.б.н., доцент, и.о. зав. кафедры общей и клинической морфологии и судебной медицины Наталья Голубцова.
  4. «Синтез и фотохромизм новых стирилзамещенных производных трицианофурана», автор — к.х.н., доцент кафедры органической и фармацевтической химии Михаил Беликов.
  5. «Чувашский антропонимикон XVIII века: иная культурная реальность», автор — д.ф.н., декан факультета русской и чувашской филологии и журналистики Алена Иванова.
  6. «История становления и развития института общественного контроля в Чувашской Республике», автор — к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Лариса Зиновьева.
  7. «Разработка концепции устойчивого развития Чувашской Республики на среднесрочную перспективу в условиях больших вызовов и социо-эколого-экономических ограничений», автор — к.э.н., заведующий кафедрой региональной экономики и предпринимательства Наталия Морозова.
  8. «Комплексное исследование экономики знаний в социокультурном пространстве Чувашской Республики», автор — д.э.н., проректор по научной работе Евгений Кадышев.
  9. «Возможности производителей региона на формирующихся рынках высококачественной агропродовольственной продукции», автор — д.э.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Николай Тумаланов.

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Научные исследования
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