В Томске разработали альтернативу многочисленным датчикам беспилотников

Томск, , 10:47 — REGNUM Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали уникальную измерительную систему, которая может заменить многочисленные комплексы датчиков на беспилотных летательных аппаратах, сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

Чаще всего беспилотники оснащаются целыми комплексами различных датчиков: видеокамерами видимого диапазона, лидарами, ультразвуковыми датчиками, радарами, инфракрасными камерами. Принцип действия разработанной в ТУСУРе активно-импульсной телевизионной измерительной системы сочетает в себе преимущества сразу нескольких комплексов, необходимых для определения дальности до объектов и работоспособности при плохих погодных условиях.

«Установленная на беспилотнике наша система может применяться для обнаружения, наблюдения и измерения параметров объектов в сложных условиях: в темноте, тумане, дожде, снегопаде, дыму, искусственной завесе, при ослеплении фарами встречного транспортного средства», — сказал руководитель исследовательского коллектива, доцент кафедры телевидения и управления ТУСУРа Михаил Курячий.

Принцип работы системы заключается в подавлении помехи обратного рассеяния путём импульсного подсвета пространства и стробирования по времени фотоприёмного устройства. Специальные импульсная подсветка и обработка сигнала позволяют существенно повысить качество изображения, значительно увеличить дальность обнаружения объектов в условиях пониженной прозрачности среды распространения и измерить расстояние до объектов наблюдения.

Отмечается, что разработка будет представлена на международном военно-техническом форуме «Армия — 2018», который пройдёт с 21 по 26 августа в Московской области.

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