Российские учёные протестировали робота с алгоритмами познания

Москва, , 10:04 — REGNUM Учёные из Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева протестировали робота с алгоритмами познания окружающего мира. Об этом 10 августа сообщают «Известия».

По словам автора концепции, доктора физико-математических наук Александра Жданова, модель робота, как и биологический нейрон, имеют всё необходимое, чтобы самим обнаруживать коррелирующие сигналы.

Он отметил, что обучение происходит в процессе запоминания образов. Для ускорения этого процесса появление образа может сопровождаться сильной эмоцией, заложенной программистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные научили робота переворачивать кубик, не роняя его.

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