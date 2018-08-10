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Российские учёные протестировали робота с алгоритмами познания

Наука

Обучение робота происходит в процессе запоминания образов

Российские учёные протестировали робота с алгоритмами познания
DrSJS
Робот

Москва, 10 августа 2018, 10:04 — REGNUM  Учёные из Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева протестировали робота с алгоритмами познания окружающего мира. Об этом 10 августа сообщают «Известия».

По словам автора концепции, доктора физико-математических наук Александра Жданова, модель робота, как и биологический нейрон, имеют всё необходимое, чтобы самим обнаруживать коррелирующие сигналы.

Он отметил, что обучение происходит в процессе запоминания образов. Для ускорения этого процесса появление образа может сопровождаться сильной эмоцией, заложенной программистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные научили робота переворачивать кубик, не роняя его.

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