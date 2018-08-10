Ученые подтвердили эффективность лисичек в борьбе с описторхозом

Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Антигельминтные препараты нового поколения могут создать в ближайшем будущем на основе грибов лисичек. Об этом сообщает Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).

В сообщении говорится, что ученые после серии экспериментов подтвердили определенную «эффективность лисичек» в борьбе с описторхозом, а также «определили группу веществ, которые могут ее обеспечивать».

Отмечается, что сибирские ученые планируют на основе полученных данных разработать новый антигельминтный препарат.

Описторхоз — заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями.

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