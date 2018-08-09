Учёные установили опасность синего света для сетчатки глаза

Мадрид, , 12:34 — REGNUM Учёные из Испании пришли к выводу, что яркий синий свет является опасным для клеток сетчатки глаза. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Учёные определили биохимический механизм, делающий синий свет опасным. Выяснилось, что облучение им приводит к активации светочувствительных молекул, Это меняет состояние фосфолипидов, которые участвуют в клеточных сигнальных путях.

В результате это процесс приводит к тому, что в цитоплазме резко возрастает концентрация кальция, которая может вызвать гибель клеток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, употребление в пищу цитрусовых снижает вероятность развития дегенеративных изменений сетчатки глаз у человека.

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