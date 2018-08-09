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Захоронения IV тысячелетия до н.э. найдены в Ростовской области

Наука

Захоронения обнаружены при строительстве новой дороги

Аксай, Ростовская область, 9 августа 2018, 11:42 — REGNUM  Захоронения IV тысячелетия до н.э. обнаружены в ходе работ по строительству обхода Аксая Ростовской области трассы М-4 «Дон», об этом 9 августа сообщила пресс-служба государственной компании «Российские автомобильные дороги». ГК «Автодор» выступила заказчиком археологических изысканий в зоне будущего строительства.

При раскопках были обнаружены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, в которых оставляли пищу, элементы конских уздечек — символы коня, медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом.

Захоронение, которое обнаружили археологи, уже называют древнейшим из обнаруженных на Дону — его относят к IV тысячелетию до н.э.

При этом, по данным археологов, курган, где проходят изыскания известен давно — обозначен еще на картах XIX века под названием «Фигурин». Однако глубоко исследовать его до сих пор возможности не было, прежде всего, финансовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ходе реконструкции улицы Станиславского в Ростове-на-Дону (здесь в I—II веках нашей эры располагалось Ростовское городище) археологи нашли артефакты древнего мира и более 70 захоронений меотов. Найденные женские украшения, ножи и посуда после изучения пополнят коллекции донских музеев. В июле в регионе археологи обнаружили некрополь Подазовского городища.

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Археология
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