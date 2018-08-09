Программу научили создавать изображения человека по текстовому описанию

Нью-Дели, , 11:41 — REGNUM Программист из Индии разработал программу, которая может создавать изображения человека по текстовому описанию его внешности. Об этом сообщается доступно в блоге автора на портале Medium.

Разработчик использовал в своем проекте два алгоритма. Один из них применяется для создания высококачественных изображений людей. Второй позволяет кодировать текстовое описание, заданное простым языком, в изображение.

Для обучения были использованы 400 фотографий и сопоставленные с ними текстовые описания человека.

Отмечается, что полученные после обучения изображения нельзя считать реалистичными, однако черты изображённых людей хорошо согласуются с описанием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали систему, способную определить позу и движения человека, который находится за стеной.

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