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Программу научили создавать изображения человека по текстовому описанию

Наука

Разработчик использовал в своем проекте два алгоритма

Нью-Дели, 9 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Программист из Индии разработал программу, которая может создавать изображения человека по текстовому описанию его внешности. Об этом сообщается доступно в блоге автора на портале Medium.

Разработчик использовал в своем проекте два алгоритма. Один из них применяется для создания высококачественных изображений людей. Второй позволяет кодировать текстовое описание, заданное простым языком, в изображение.

Для обучения были использованы 400 фотографий и сопоставленные с ними текстовые описания человека.

Отмечается, что полученные после обучения изображения нельзя считать реалистичными, однако черты изображённых людей хорошо согласуются с описанием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали систему, способную определить позу и движения человека, который находится за стеной.

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Научные исследования
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