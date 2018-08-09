Таблицу «прорывных» технологий будущего создали учёные

Лондон, , 08:51 — REGNUM Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона свела в единую таблицу «прорывных» технологий, которые уже существуют и которые только предстоит освоить человечеству. Таблица оформлена по образу периодической системы химических элементов Менделеева, пишет издание Business Insider.

«Учёные создали таблицу прорывных технологий, вдохновившись периодической системой химических элементов. Документ содержит 100 инноваций, начиная от полезных и повседневных, до сумасшедших и потенциально опасных», — пишет издание.

Технологии, выделенные зелёным цветом, уже начали осваиваться человеком (к примеру, автономные автомобили или криптовалюты). «Жёлтые» технологии — те, что появятся в ближайшем будущем: автономные роботы-хирурги, «умная пыль» и другие. Серым цветом выделены новшества, пока находящиеся за горизонтом современности: сюда отнесены такие технологии, как телепатия или космический лифт.

Напомним, ранее сообщалось, что группа исследователей под руководством Николаса Эванса из британского Кембриджского университета пришла к выводу: причиной упадка цивилизации майя между 800 и 1000 годами могла стать продолжительная засуха.

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