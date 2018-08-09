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Ученые исследуют зомбирующие насекомых грибы в Приморье

Наука

Кордицепс однобокий (гриб-убийца) прорастает внутрь тел муравье

Ученые исследуют зомбирующие насекомых грибы в Приморье
Иллюстрация: Цитата видео YouTube пользователя Наука и технология
Грибы которые делают зомби из живых существ. Гриб Кордицепс. Гриб убийца

Владивосток, 9 августа 2018, 07:51 — REGNUM  На юго-западе Приморья в заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда») ученые исследовали паразитические грибы-убийцы, превращающие насекомых в зомби. Об этом сообщает нацпарк «Земля леопарда».

Специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова идентифицировали в ходе анализов сразу 15 видов таких грибов, растущих на насекомых. Грибы-убийцы паразитируют, например, на жуках, муравьях, пчелах и бабочках.

Так, кордицепс однобокий (гриб-убийца) прорастает внутрь тел муравьев. Насекомое, пораженное грибом, покидает колонию и скитается в поисках благоприятного места для роста своего «хозяина».

Гриб убивает насекомое и прорастает через его тело после того, как найдено идеальное «жилье» для обитания.

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