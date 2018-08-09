«Учиться быть человеком»: Всемирный философский конгресс пройдет в Пекине

Пекин, , 06:03 — REGNUM Двадцать четвертый Всемирный философский конгресс (WCP) пройдет в Пекине с 13 по 20 августа, сообщают организаторы, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Впервые это мероприятие, проводимое раз в пять лет, пройдет в Китае. В 2018 году организацией мероприятия занимается Международная федерация философских наук и Пекинский университет. Заявлена и тема мероприятия: «Учиться быть человеком».

Как отмечают в оргкомитете мероприятия, в этом году его посетят философы и академики из 121 страны и региона мира, представляющие разные философские достижения различных культур, школ и традиций. Кроме того, они обсудят ключевые проблемы, стоящие на пути развития глобальной цивилизации, и вызовы, которые встанут перед человечеством в будущем.

«Китай имеет впечатляюще длительную историю философии и воспитания мудрости, что внесло огромный вклад в мировое наследие. Я искренне надеюсь, что после конгресса возобновится всемирный интерес к китайской философии, а философы Востока и Запада обратят внимание на проблемы мира, обогащая его новыми взглядами и подходами», — заявил президент федерации Дермот Моран.

Напомним, что Международная федерация философских наук является организатором конгресса с самого своего основания в 1948 году в качестве неправительственной всемирной организации по вопросам философии. Впервые Всемирный философский конгресс прошел в 1900 году в Париже и стал одним из крупнейших философских событий в мире. В 1993 году конгресс проходил в Москве.